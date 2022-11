Drukte op de SEH: aantal ouderen niet de oorzaak

Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en Amsterdam umc. Het onderzoek is gebaseerd op longitudinale zorgdeclaratie data over bezoeken aan de spoedeisende eerste hulp (SEH) door ouderen (70+) over de periode 2016 tot 2019. Dit onderzoek laat ook zien dat het aantal ouderen dat de SEH bezoek groeit, maar dat dit aantal meegroeit met het aantal ouderen in de Nederlandse populatie. Ook blijkt dat maar een beperkt aandeel van de ouderen (9%) na een SEH bezoek worden opgenomen in het ziekenhuis.

Verwachtingen

Tegen de verwachting in laat het absolute aantal ouderen dat de SEH bezoekt maar een kleine stijging zien in de periode van 2016 – 2019. In 2016 waren er in totaal 696.005 SEH-bezoeken van ouderen van 70+. In 2019 waren dit 730.358 SEH-bezoeken. Het gaat om een verschil van circa 34.000 bezoeken, oftewel een stijging van 20 naar 23 bezoeken door ouderen per SEH per dag. En dat is maar een beperkte stijging.

Als de aantallen ouderen niet de verklaring zijn voor de drukte op de SEH’s, dan is het goed om andere mogelijke verklaringen nader te onderzoeken. Denk hierbij aan onderzoek naar veranderingen in de complexiteit van de problematiek die ouderen presenteren waardoor er meer tijd per bezoek nodig is, de ontwikkeling van het zorgaanbod, en de doorstroom van ouderen na diagnose en eerste behandeling.