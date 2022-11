Minder overgewicht en obesitas onder kinderen met hoogopgeleide ouders

In 2018 tot en met 2021 had 12 procent van de kinderen van 2 tot 12 jaar overgewicht en 3 procent ernstig overgewicht (obesitas). 6 procent van de kinderen tot 12 jaar werd blootgesteld aan tabaksrook binnenshuis. Overgewicht, obesitas en blootstelling aan tabaksrook kwamen minder voor onder kinderen met hoogopgeleide ouders dan onder kinderen met laagopgeleide ouders. Dit meldt het CBS in het Jaarrapport Jeugdmonitor 2022 op basis van nieuwe analyses met cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor.

Van kinderen tot 12 jaar met laagopgeleide ouders had bij 70 procent minstens één van de ouders overgewicht, tegen 59 procent van de kinderen met hoogopgeleide ouders. Voor obesitas was dat respectievelijk 30 en 14 procent, gemiddeld over 2018 tot en met 2021.

Van de kinderen met laagopgeleide ouders rookte bij 54 procent minstens één ouder in de gemeten periode. Bij kinderen van hoogopgeleide ouders was dat 15 procent.

Drie keer meer obesitas onder 2- tot 12-jarigen met laagopgeleide ouders

In 2018/2021 had 12 procent van de kinderen van 2 tot 12 jaar overgewicht en 3 procent obesitas (ernstig overgewicht). Overgewicht kwam twee keer zo vaak voor onder kinderen met laagopgeleide ouders als bij kinderen met hoogopgeleide ouders. Van de kinderen met laagopgeleide ouders had 6 procent obesitas, tegen 2 procent van de kinderen met hoogopgeleide ouders.

Meer overgewicht bij kinderen met ouders met overgewicht

Overgewicht en obesitas kwamen in 2018/2021 meer voor bij kinderen van 2 tot 12 jaar met minstens één ouder met obesitas, in vergelijking met kinderen zonder ouder met obesitas. 22 procent van de kinderen met minstens één ouder met obesitas had overgewicht, bij kinderen zonder ouder met obesitas was dit 11 procent. 6 procent van de kinderen van minstens één ouder met obesitas had zelf obesitas, bij kinderen zonder ouder met obesitas was dit 3 procent. Ook overgewicht kwam meer voor bij kinderen met minstens één ouder met overgewicht; 15 procent ten opzichte van 8 procent van de kinderen zonder ouder met overgewicht.