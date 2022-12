Consument vaak minder aanvullend verzekerd voor zorg

'Mensen kiezen voor komend jaar veel vaker voor een beperktere dekking. Zo wordt bij aanvullende verzekeringen voor fysiotherapie vaker voor maximaal 6 behandelingen gekozen, terwijl voor de uitgebreidere aanvullende verzekeringen (bijvoorbeeld 18 behandelingen) juist veel minder gekozen wordt', zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl.

Kleinere dekking voor fysiotherapie en tandarts

Geld.nl bekeek voor de meeste gekozen aanvullende dekkingen, voor tandartskosten en fysiotherapie, welke keuzes mensen maken voor hun zorgverzekering. Hieruit blijkt dus dat mensen beduidend zich iets vaker aanvullend verzekeren, maar wel voor beduidend lagere dekkingen kiezen. Zo kiest voor de zorgverzekering in 2023 ruim 16,5 procent bij de aanvullende dekking voor fysiotherapie voor een vergoeding tot 6 behandelingen. In 2022 was dat nog 11,7 procent. Voor de uitgebreidere dekking wordt juist veel minder gekozen.

Ook bij de tandartsdekking blijkt dat mensen kritischer zijn op welke dekking ze nodig hebben. Ruim 31 procent kiest voor een aanvullende tandartsverzekering die 250 euro per jaar vergoedt. In 2022 was dat nog 29,5 procent. Voor de uitgebreidste dekkingen van 750 of 1.000 euro per jaar wordt in 2023 juist veel minder gekozen.

Opvallend daarbij is ook dat mensen vaker kiezen voor een zorgverzekering die niet de volledige tandartsrekening vergoedt. Van alle mensen die een dekking tot 250 euro per jaar kiezen, kiest 85 procent voor een verzekering die 75 procent van elke tandartsrekening vergoedt en slechts 15 procent voor een verzekering die de volledige rekening vergoedt. Voor 2022 was dit nog 79 procent voor een dekking van 75 procent en 21 procent voor een volledige dekking.

Keuze voor lagere dekking om te besparen

Dat mensen voor ‘kleinere’ aanvullende verzekeringen kiezen, komt volgens Bulthuis vooral doordat ze op zoek zijn naar manieren om te besparen op de zorgverzekering. Naast alles wat al duurder wordt, zijn de premies voor de zorgverzekering in 2023 ook flink gestegen. “Door voor een wat lagere dekking voor je aanvullende verzekering te kiezen, kun je al gauw honderd euro of meer per jaar besparen. Dat mensen nu dus kritischer kijken naar wat ze echt nog willen verzekeren, is dus een logische keuze.”