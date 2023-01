Gezondheidseconoom: 'Goede voornemens volhouden, maak gezond eten goedkoper’

'Goede voornemen komt in gevaar'

De hoge inflatie heeft nu al gevolgen voor de dagelijkse keuzes van veel mensen. Ze zeggen hun sportabonnement op omdat ze het niet kunnen of willen betalen en eten minder gezond nu alles in de supermarkt zo duur is. En dan is de verwachting ook nog eens dat de voedselprijzen in de eerste maanden van 2023 tussen de 10 en 20 procent zullen stijgen. Daarmee komt hét goede voornemen van veel Nederlanders, gezonder leven, in gevaar.

Stoken of koken

Het baart Jochen Mierau, gezondheidseconoom bij de RUG en het UMCG, flinke zorgen. Mierau onderzoekt gezondheidsverschillen tussen Nederlanders. In het Dagblad van het Noorden voorspelt hij dat het op gezondheidsvlak een zwaar jaar wordt. ‘Stoken of koken is een reële vraag geworden, vooral voor Nederlanders die weinig financiële ruimte over hebben. Dan is bijvoorbeeld kiezen voor goedkoper, ongezonder eten een van de manieren om rond te komen.’

'Ongezonde leefstijl ligt overal op de loer'

Ook voor anderen ligt een ongezonde leefstijl op de loer - en eigenlijk kun je dat individuen moeilijk aanrekenen, vindt hij. ‘In de supermarkt liggen nu meer soorten chips dan aardappelen. Overal zijn reclames van ongezond eten, maar advies van het voedingscentrum wordt gezien als betutteling. En dan is het devies: jij moet je leefstijl maar aanpassen.’

Gezond eten moet goedkoper

Dit zou het perfecte moment zijn om gezond eten goedkoper te maken, bijvoorbeeld door de btw op groente en fruit te verlagen, meent Mierau. ‘Maar dat lijkt niet te gaan gebeuren, omdat de politiek en belangengroepen de zaken vertragen. Het is om cynisch van te worden.’