Vogelgriep treft nu ook zoogdieren. Viroloog maakt zich zorgen om de mens

Bij in totaal 98 wilde zoogdieren, dertien verschillende soorten, in de Verenigde Staten is in de afgelopen negen maanden vogelgriep vastgesteld. Ook in Europa neemt het aantal besmettingen bij zoogdieren in rap tempo toe. In Nederland bleken in de afgelopen anderhalf jaar een bunzing, das, vos en otter het virus onder de leden te hebben gehad. De dieren raken besmet door zieke vogels op te eten.

Thijs Kuiken, viroloog bij het Erasmus Medisch Centrum noemt het zorgelijk dat het virus overspringt op zoogdieren, want dat betekent dat op termijn mogelijk ook mensen besmet raken.