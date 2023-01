Motivatie zoek, zwak of misselijk: hoe vaak melden we ons ziek?

Nederlanders melden zich gemiddeld 4,75 dagen per jaar ziek, zo blijkt uit het onderzoek. Gelderland spant de kroon, met een gemiddelde van 6,54 ziektedagen per jaar. Op de tweede plek staat Overijssel, dat met 4,68 dagen eveneens boven het landelijk gemiddelde scoort. Drentenaren blijven juist het minst vaak thuis van werk: zij melden zich gemiddeld 1,82 dagen per jaar ziek.

Schuldgevoel

Alsof griep of een nare verkoudheid nog niet erg genoeg zijn, lijken we óók lichte buikpijn te krijgen van het idee dat we ons moeten ziekmelden. 54% van de respondenten zegt zich schuldig te voelen wanneer hij zich afmeldt op het werk.

Onterecht ziekmelden

Van schuldgevoel lijkt geen sprake bij ruim een derde van de ondervraagden. 35% geeft aan zich weleens "onterecht" ziek te melden. Voornaamste reden: geen zin om te werken (42%). Maar ook privéafspraken (37%) en oververmoeidheid/mentale problemen (13%) maken dat we ons weleens ziekmelden zonder daadwerkelijke griep- of verkoudsheidsklachten. Een aanzienlijk kleiner percentage (5%) heeft zich weleens ziekgemeld wegens een arbeidsconflict. Maar ook een kater (2%) en een gemiste deadline (1%) houden ons van kantoor weg.

Methodologie

In december 2022 vroegen we 1032 werkende Nederlanders uit het hele land naar hun ervaring met ziekmelden. 51% van de respondenten is vrouw, 47% man en 2% anders.