Geen verspreiding poliovirus na besmetting medewerker

De medewerker van een vaccinproducent die eind vorig jaar besmet raakte met het poliovirus is vandaag uit isolatie gegaan. De medewerker draagt het virus niet meer bij zich en kan dus geen anderen meer besmetten. Ook bij de onderzochte contacten van de medewerker is het virus niet gevonden.

De meeste mensen in Nederland zijn gevaccineerd tegen polio, zo ook deze medewerker. Hierdoor kon hij zelf niet ziek worden van het poliovirus. Wel droeg deze medewerker het virus bij zich en scheidde hij het uit via de ontlasting waardoor het virus kon worden gevonden in een rioolwatermonster.

De medewerker woonde de afgelopen weken in een speciale isolatiewoning. De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) onderzocht hem en zorgde ook voor monsters van zijn contacten die zijn getest op de aanwezigheid van poliovirus door het Nationaal Polio Laboratorium. Het ging om tientallen personen die allemaal negatief testten.

Vaccinatie en surveillance voor polio

In Nederland krijgt iedereen vanaf een leeftijd van twee maanden inentingen tegen polio aangeboden. Niet iedereen in Nederland is gevaccineerd tegen polio. Om die reden voeren we in Nederland rioolwatersurveillance en klinische enterovirussurveillance uit. Hiermee kunnen we een eventueel aanwezig poliovirus in de bevolking snel ontdekken en maatregelen nemen tegen verdere verspreiding.