Vertrouwen van mensen met een chronische ziekte in de zorg is gedaald

Het vertrouwen in de gezondheidszorg en de medische mogelijkheden bij mensen met een chronische ziekte is in 2022 gedaald, maar is nog steeds hoger dan voor de coronacrisis. Een gebrek aan vertrouwen kan leiden tot het mijden van zorg of het niet opvolgen van aanbevelingen van zorgverleners.

Wel maakt een deel van de mensen zich zorgen over de oplopende personeelstekorten in de zorg en de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. Deze conclusies komen uit het tweede deel van een serie infographics over het vertrouwen van mensen met een chronische ziekte in de gezondheidszorg. Het Nivel monitort tweejaarlijks het vertrouwen van mensen met een chronische ziekte of beperking aan de hand van vragenlijstonderzoek binnen het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG).

Zorgen over personeelstekorten en betaalbaarheid zijn er ook

Driekwart van de ondervraagde NPCG-panelleden geeft weliswaar aan dat zij vertrouwen hebben dat zij in de toekomst de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Maar ook geeft bijna de helft aan geen vertrouwen te hebben dat er in de toekomst voldoende zorgpersoneel zal zijn. Een vijfde tot een kwart heeft weinig vertrouwen in de betaalbaarheid van de zorg en de aansluiting servan bij de persoonlijke behoeften en voorkeuren. De NPCG-adviesgroep met daarin zeven ervaringsdeskundigen herkent de bevindingen.