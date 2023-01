Verhoging maximumprijzen om geneesmiddelen beschikbaar te houden

Minister Kuipers: “Deze voorzorgsmaatregel vind ik belangrijk om te nemen. Zo kunnen de risico’s voor de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen verkleind worden en daarmee kunnen geneesmiddelen toegankelijk blijven voor Nederlandse patiënten.’’

Voor geneesmiddelen kunnen maximumprijzen worden vastgesteld op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). Dit prijsplafond is een belangrijk middel om de prijzen van, met name, dure geneesmiddelen te matigen en de uitgaven te beheersen. Maar er is ook een groep geneesmiddelen waarvan de omzet, als indicatie voor de marges, dermate onder druk staat, dat het voor fabrikanten op een gegeven moment niet meer rendabel is om deze op de Nederlandse markt te houden. Om te voorkomen dat deze middelen van de markt verdwijnen, worden de maximumprijzen voor deze groep geneesmiddelen aangepast. Het gaat dan specifiek om groepen vergelijkbare geneesmiddelen met een jaaromzet lager dan € 500.000.

Fabrikanten hoeven niet zelf een aanvraag in te dienen. Het nieuwe prijsmaximum wordt automatisch verwerkt voor middelen die ervoor in aanmerking komen.