Gratis schoolmaaltijden van start

Minister Wiersma: “Voor mij staat voorop dat we onze leerlingen helpen het optimale uit zichzelf te halen. Met onder andere het bijbrengen van taal, rekenen en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Nederland staat de komende jaren voor grote opgaven en daarvoor is het essentieel om te investeren in onze leerlingen en daarmee in onze toekomstige economie. Nu het huishoudboekje in gezinnen soms onder druk staat, is het aan ons ervoor te zorgen dat leerlingen zich volledig kunnen focussen op school. Eventuele spanningen of geldzorgen thuis mogen zich niet vertalen naar het klaslokaal. Voor veel leerlingen kan een schoolmaaltijd dan ook een enorm verschil maken. Ze zijn energieker en doen beter mee in de klas. Daarom gaan we komende maanden op grotere schaal leerlingen helpen aan een goede maaltijd op school.”

Organisatie

Voor dit jaar is 100 miljoen euro beschikbaar voor de leerlingen die dat het hardste nodig hebben. Scholen kunnen op de website kiezen tussen de optie maaltijd op school of maaltijd thuis.

Als scholen kiezen voor een maaltijd op school gaat het om een maximum bedrag van 9 euro per leerling per week. Scholen hebben de vrijheid te kiezen voor een manier die het beste bij ze past. Dat kan variëren van ouders of vrijwilligers die inkopen doen bij de lokale supermarkt, wijkteams die broodjes smeren in het wijkcentrum en scholen die voor een cateraar kiezen.

Als scholen kiezen voor de optie maaltijd thuis kunnen ze individuele leerlingen helpen in de vorm van boodschappenkaarten. Scholen sturen een aanmeldlink naar de ouders van leerlingen die dat het hardste nodig hebben. Ouders kunnen zichzelf vervolgens rechtstreeks voor de boodschappenkaart aanmelden. De kaarten met een wekelijks bedrag van 11 euro per kind zijn in alle supermarkten in te wisselen. Het Rode Kruis werkt wereldwijd al jaren met zulke kaarten en heeft er goede ervaringen mee.

Scholen ontzorgen

Het organiseren van schoolmaaltijden moet leraren niet belasten. Zij moeten gewoon goed les geven aan de kinderen. Daarom zijn er schoolcontactpersonen van het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds die scholen op weg helpen met een maaltijd die het beste bij de school past. De contactpersonen denken mee met de school en gaan zo nodig op bezoek.

Door te werken met vaste vrijwilligers, die een daarvoor een vrijwilligersvergoeding kunnen ontvangen, worden scholen en leraren ontzorgd. Scholen kunnen er ook voor kiezen om lokale supermarkten of cateraars het eten te laten bezorgen op school. De leerlingen kunnen dan zelf hun ontbijt of lunch uit de koelkast pakken.

Scholen die in aanmerking komen

Het ministerie van OCW heeft samen met het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) in kaart gebracht welke scholen het meeste behoefte hebben aan de gratis maaltijden. Dat zijn scholen waarvan 30% of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Daarnaast komen ook leerlingen in het speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in aanmerking voor een gratis schoolmaaltijd.

De komende periode volgt een evaluatie van het programma schoolmaaltijden. Meer informatie is te vinden op de gezamenlijke website van het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds: www.schoolmaaltijden.nl

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds, Heleen van den Berg van het Rode Kruis en initiatiefnemers Laurens Dassen (Volt) en Jan Paternotte (D66) zijn vandaag op basisschool Merlijn in Den Haag aanwezig voor de lancering van het programma.