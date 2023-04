Relatie tussen de consumptie van vruchtensuiker en het ontstaan van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten verder ontrafeld

Momenteel hebben meer dan één miljoen Nederlanders diabetes type 2, ook wel suikerziekte genoemd. Diabetes heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van mensen. Zeker de helft van hen krijgt complicaties zoals hart- en vaatziekten, schade aan het zenuwstelsel, maar ook aan ogen, nieren en voeten. Onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben het verband tussen vruchtensuiker, één van de belangrijkste toegevoegde suikers, en diabetes type 2 en hart- en vaatziekten verder onderzocht. Ze bestudeerden mensen die door een erfelijke aanleg vruchtensuiker minder goed kunnen verwerken. Ze breken vruchtensuiker minder goed af en plassen een deel ervan uit. Deze mensen bleken minder kans op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten te hebben.

Erfelijke aanleg

Hoofdonderzoeker professor Martijn Brouwers en zijn team onderzochten de effecten van een verminderde verwerking van vruchtensuiker in het lichaam. ‘Door mensen te bestuderen die vanwege een erfelijke aanleg vruchtensuiker minder goed kunnen verwerken in het lichaam, kunnen we heel specifiek kijken naar de rol die vruchtensuiker gedurende het gehele leven heeft gespeeld in het ontstaan van ziekten’. Brouwers vond dat mensen met zo’n erfelijke aanleg niet alleen minder vetstapeling in hun lever en een lagere bloeddruk hadden, ze hadden ook een lager risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Oorzakelijk verband

Brouwers legt uit: ‘eerder epidemiologisch onderzoek liet al een verband zien tussen de consumptie van toegevoegde suikers en het ontstaan van type 2 diabetes en hart- en vaatziekten. Zo’n verband betekent echter nog niet automatisch dat er sprake is van een oorzaak-gevolg relatie. Mensen die veel vruchtensuiker uit bijvoorbeeld frisdranken nuttigen kunnen ook andere ongezonde leefgewoonten hebben die leiden tot diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Door mensen een dieet te laten volgen kan meer inzicht verkregen worden in de daadwerkelijke rol van vruchtensuiker. We vonden afgelopen jaar dat mensen minder vetstapeling in hun lever en een lagere bloeddruk hadden na het volgen van een dieet zonder vruchtensuiker. Helaas was dat onderzoek te kleinschalig en te kortdurend om een uitspraak te doen over het ontstaan van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten’.

Supermarkten

Deze resultaten ondersteunen wel de maatregelen om de consumptie van vruchtensuiker te verminderen. Eén bewezen effectief middel is de invoering van een zogenoemde suikertaks op suikerhoudende dranken. Brouwers vindt dat ook supermarkten hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen: ‘Recent onderzoek door de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie laat zien dat ongezonde voeding nog altijd een prominente plek heeft in supermarkten, zowel in de inrichting als in de aanbiedingen. Als supermarkten een gezonder aanbod hebben, zal dat bijdragen aan een gezondere bevolking’.