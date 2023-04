'Informatie over medicijnen is voor kwart Nederlanders te moeilijk'

Dollevoet: 'Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, dan hebben we het over één op de vier Nederlanders, hebben moeite om de vaak ingewikkelde informatie te begrijpen. Zeker wanneer ze meerdere medicijnen moeten gebruiken. Ook vinden ze het lastig om hun medicijnen juist en op tijd te gebruiken. En deze groep maakt zich vaker zorgen over de schadelijke effecten van medicatie en overmatig gebruik ervan.'

'Tegelijk zien we de ontwikkeling dat er steeds meer regie over de eigen gezondheid en zelfmanagement wordt gevraagd. Dit is namelijk een van de oplossingen voor de toenemende druk op het zorgsysteem. Maar hoe neem je zelf de regie over je gezondheid wanneer je beperkte gezondheidsvaardigheden hebt?'

Het begint, volgens Visscher, heel logisch, bij eenvoudigere en duidelijkere communicatie. Hoe dan?

1. Maak de informatie over medicatie op maat voor de patiënt.

2. Bied deze informatie aan in een taal die eenvoudig te begrijpen is.

3. Ondersteun de tekst met animaties of geluid.

4. Stel zorgprofessionals, bijvoorbeeld in de apotheek, beter in staat om de patiënten te ondersteunen in het begrijpen en verwerven van vaardigheden rondom hun medicatiegebruik.

'Ook de farmaceutische industrie heeft zijn aandeel in het toegankelijker maken van de gezondheidszorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden', aldus Dollevoet. 'Daarom zijn we vorig jaar bij Novartis gestart om informatie over onze medicijnen begrijpelijker te maken en die ook aan te bieden in animaties. Zo willen we patiënten ondersteunen om hun medicijnen op de juiste manier te gebruiken. Dat juiste gebruik is belangrijk voor de effectiviteit en veiligheid van medicijnen. Dan wordt zorg passend bij de missie van onze sector: het verbeteren en verlengen van de levens van mensen met een aandoening.'