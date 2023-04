Man (30) verdacht van betrokkenheid bij overlijden patiënten ziekenhuis in Assen

De politie heeft afgelopen maandag 17 april een 30-jarige man uit de Drentse gemeente Noordenveld aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) ten tijde van de coronapandemie. 'De aangehouden verdachte was in die periode als verpleegkundige werkzaam in dit ziekenhuis', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.