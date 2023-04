Immunotherapie bij baby's met leukemie blijkt overlevingskans sterk te verbeteren

Behandeling met immunotherapie is veilig en effectief voor baby’s met leukemie. 'Dit blijkt uit een nieuwe klinische studie in New England Journal of Medicine', zo meldt het Prinses Máxima Centrum.

Sterk verbeterde overlevingskans

Immunotherapie met blinatumomab leidt tot een sterk verbeterde overlevingskans – van 66% naar 93% – voor de groep kinderen met een agressieve vorm van acute lymfatische leukemie (ALL). Ook hadden ze minder bijwerkingen van de behandeling.

Blinatumomab nu wereldwijd standaardtherapie

Op basis van de resultaten wordt blinatumomab nu wereldwijd standaardtherapie voor baby’s met deze agressieve vorm van leukemie. Driekwart van de baby’s met acute lymfatische leukemie (ALL) – drie baby’s per jaar in Nederland – heeft een bepaalde fout in het DNA van de leukemiecellen. Deze zogenaamde KMT2A-herschikking leidt tot een agressieve vorm van ALL met een slechte prognose. Ondanks het intensiveren van chemotherapie lukte het in de laatste decennia niet de prognose voor deze baby’s te verbeteren.

Chemotherapie

Intensieve chemotherapie werkt heel goed bij de helft van de baby’s. Maar bij de andere helft van de kinderen is de ziekte binnen twee jaar teruggekeerd, of zijn kinderen overleden aan de ziekte of soms de bijwerkingen van de therapie. 90% van de recidieven – het terugkomen van de kanker – vindt plaats tijdens de twee jaar durende therapie.

Afweercellen ruimen leukemiecellen op

Immunotherapie met het medicijn blinatumomab wordt al gegeven aan sommige volwassenen en oudere kinderen met ALL. Het was nog onduidelijk of deze behandeling ook bij baby’s goed wordt verdragen en effectief is. Blinatumomab bindt aan de ene kant aan de leukemiecellen en aan de andere kant aan de afweercellen. Hierdoor worden de afweercellen verbonden aan de leukemiecellen en ruimen ze deze op.

Internationale klinische studie

Onderzoekers in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie leidden een internationale klinische studie naar de veiligheid en werking van blinatumomab bij baby’s met ALL. Tussen 2018 en 2021 werden 30 kinderen in 9 landen – van wie 9 kinderen in Nederland – behandeld met blinatumomab. Dit werd toegevoegd aan de bestaande behandeling met chemotherapie, het zogenaamde Interfant-06 protocol. Het team vergeleek de uitkomsten met die van 214 kinderen die in de jaren daarvoor waren behandeld met de Interfant-06 standaardtherapie: dezelfde behandeling, zonder blinatumomab.

Aanzienlijke verbetering

De overlevingskans van baby’s die bovenop de chemotherapie ook één maand immunotherapie kregen was aanzienlijk groter: 93% van hen was twee jaar na diagnose nog in leven, vergeleken met 66% van de kinderen die in het verleden alleen met chemotherapie waren behandeld. Dat brengt de overleving van de groep baby’s met een KMT2A-herschikking in hun leukemiecellen op het peil van de gemiddelde overleving van oudere kinderen met deze vorm van bloedkanker.