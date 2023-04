Zorgmedewerker met langdurige post-COVID krijgt 15.000,- euro

15.000,- euro

'Het kabinet heeft op voordracht van minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport besloten dat deze groep in aanmerking komt voor een bedrag van 15.000,- euro per persoon', aldus het ministerie.

'Enorme impact op hun leven'

'Medewerkers in de zorg hebben tijdens de eerste golf onder hoge druk en in onzekere omstandigheden intensief voor COVID-patiënten gezorgd. Sommigen van hen zijn toentertijd zelf ook besmet geraakt. Inmiddels weten we dat er een kleine groep zorgmedewerkers is die daardoor niet meer kan werken, en dat heeft enorme impact op hun leven. Deze groep willen we ondersteunen', aldus minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport.

Financiële steun specifieke groep zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers hebben veelvuldig en intensief in de nabijheid van COVID-patiënten gewerkt, omdat dit noodzakelijk was om de benodigde zorg te verlenen. Hierdoor lag het risico op besmetting voor deze groep aanzienlijk hoger dan bij andere cruciale beroepsgroepen waar de samenleving een beroep op heeft gedaan. Tijdens de eerste golf was bovendien sprake van een zeer uitzonderlijke situatie waar nog weinig bekend was over hoe het virus zich verspreidde en wat de precieze risico’s op besmetting en overdracht van COVID-19 waren. Daarmee onderscheidt deze periode zich van latere periodes waarin zorgmedewerkers voor patiënten hebben gezorgd.

Morele verplichting

Hoewel de Raad van State naar de werkgever wijst als aansprakelijke partij bij schade ontstaan als gevolg van ziekte opgelopen tijdens het werk, wil het kabinet deze groep zorgmedewerkers vanuit de morele verplichting aanvullend financieel ondersteunen. Medewerkers in de zorg die tijdens de eerste golf veelvuldig en intensief voor COVID-patiënten hebben gezorgd, in die periode een COVID-besmetting hebben opgelopen en daardoor arbeidsongeschikt zijn kunnen een eenmalig bedrag van 15.000,- euro ontvangen. Het kabinet streeft ernaar om het aanvraagloket in september 2023 open te stellen, zodat het toegekende bedrag voor het eind van het jaar kan worden uitgekeerd.

Ondersteuning langdurige post-COVID klachten

Een grote groep mensen in Nederland kampt met langdurige post-COVID klachten. Uiteraard wil het kabinet ook hen zo goed als mogelijk ondersteunen. Daarvoor is eerder al een breed pakket aan ondersteuningsmaatregelen ontwikkeld. Zo wordt onderzoek gedaan om beter beeld te krijgen van de klachten en effectieve behandeling van post-COVID. Daarnaast is er een ondersteuningsaanbod voor mensen met post-COVID, bijvoorbeeld door de paramedische herstelzorg aan mensen met post-COVID tijdelijk te vergoeden vanuit het basispakket en via C-support.