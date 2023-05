Psychische aandoeningen meest gemelde beroepsziekten in 2022

In 2022 meldden bedrijfsartsen bijna 3.000 beroepsziekten. 'Psychische aandoeningen, aandoeningen van het bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen door (post)covid-19 zijn het meest gemeld', zo meldt het Amsterdam UMC donderdag.

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

'De cijfers zijn het hoogst in de sectoren gezondheidszorg, industrie en overheid', aldus het Amsterdam UMC. Dit blijkt uit het vandaag verschenen ‘Kerncijfers 2023’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Public and Occupational Health, Amsterdam UMC.

Meesten tijdelijk arbeidsongeschikt

In 2022 registreerde het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) 2.971 meldingen van beroepsziekten. 683 bedrijfsartsen meldden dit. Bij 87% van de beroepsziektemeldingen zijn de mensen tijdelijk arbeidsongeschikt. Bij 6,4% zijn mensen blijvend (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt door een beroepsziekte.

Psychische aandoeningen

Bedrijfsartsen van het Peilstation Intensief Melden rapporteren 111 nieuwe beroepsziekten per 100.000 werknemers in 2022. Psychische aandoeningen hebben de hoogste incidentiecijfers.

Coronavirus

Hierna komen de aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen (meestal door coronavirus), neurologische aandoeningen, gehooraandoeningen en huidaandoeningen. De vier economische sectoren met de meeste beroepsziekten per 100.000 werknemers zijn: het onderwijs (163), groot- en detailhandel (151), industrie (137), en gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (116).

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kerncijfers 2023 is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport geeft een overzicht van het aantal geregistreerde beroepsziekten, de aard ervan en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten.