Minder ziekteverzuim in eerste kwartaal 2023

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid was in het eerste kwartaal van 2023 5,7 procent. Hoewel dit percentage lager is dan het hoogtepunt van 6,3 procent in dezelfde periode in 2022, is het ziekteverzuim vergeleken met de voorgaande jaren nog steeds hoger. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Sterke stijging verzuim 2022 in vergelijking met 2021

Over het gehele jaar 2022 was het ziekteverzuimpercentage 5,6 procent. Dat wil zeggen dat van de duizend te werken dagen 56 werden verzuimd wegens ziekte. In 2021 was dit percentage 4,9. Niet eerder is er een zo grote toename gemeten van het jaarcijfer. Dit komt met name door de sterke stijging van het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van 2022.

Ziekteverzuim in de zorg opnieuw het hoogst

In het eerste kwartaal van 2023 verzuimden werknemers opnieuw het meest in de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg (8,1 procent). Een jaar eerder was dit in het eerste kwartaal 8,9 procent. In de financiële dienstverlening lag het ziekteverzuim het laagst (3,4 procent).

Lange tijd was de horeca de bedrijfstak met het laagste ziekteverzuim. In het eerste kwartaal van 2022 nam het verzuim flink toe tot 6,0 procent. In het eerste kwartaal van 2023 nam het verzuim weer af tot 4,3 procent.

In geen enkele bedrijfstak lag het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van 2023 hoger dan in het eerste kwartaal van 2022. Het verzuimpercentage was gelijk bij de energiebedrijven (5,4), informatie en communicatie (4,2), verhuur en handel van onroerend goed (4,6) en openbaar vervoer (7,0).