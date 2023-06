A-status COVID-19 vervalt

De zogeheten A-status van het COVID-19 virus komt te vervallen. 'Het kabinet volgt daarmee het advies van het RIVM om COVID-19 niet langer aan te merken als infectieziekte behorende tot groep A of een van de andere groepen die in de Wet Publieke Gezondheid zijn genoemd', zo schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.