Slechts 27% van de Nederlanders associeert alcohol met ongezond

Uit vandaag gepubliceerd onderzoek blijkt dat Nederlanders vaak niet weten hoe ongezond alcohol nu eigenlijk is. We associëren alcohol vooral met gezelligheid (54%) en minder met iets wat ongezond voor je is (27%). We denken vooral dat in één keer heel veel drinken slecht is, maar realiseren ons niet dat de kans op bepaalde vormen van kanker al groter wordt als je 1 glas alcohol per dag drinkt. Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding starten daarom in het kader van de Gezonde Generatie een kenniscampagne over de relatie tussen alcohol en kanker. Het doel van de campagne ‘Op je gezondheid?’ is kennis delen en bewustwording creëren: het drinken van alcohol vergroot de kans op 7 soorten kanker.