VUmc gaat SEH 's nachts sluiten

'Noodzakelijk'

Volgens het Amsterdam UMC is de nachtsluiting 'noodzakelijk' om het aandeel acute zorg van Amsterdam UMC in de regio Amsterdam te waarborgen. 'De Eerste Harthulp op locatie VUmc blijft ’s nachts wel open. Ook het ambulancevervoer van patiënten die al bekend zijn op locatie VUmc gaat normaal door. Zij kunnen na overleg op de nachtspoedopvang van locatie VUmc terecht', aldus het Amsterdam UMC.

Extra maatregelen

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van (acute) patiëntenzorg in de nacht gewaarborgd blijft, neemt Amsterdam UMC daarnaast extra maatregelen:

- Zelfverwijzers worden tussen 20.00 uur en 07.30 uur doorverwezen naar locatie AMC. Indien noodzakelijk kan daarvoor een ambulance worden ingezet.

- Acute, instabiele patiënten die ‘s nachts toch op locatie VUmc komen, worden opgevangen op de nachtspoedopvang, onder supervisie van de Intensive Care. Hier vinden de noodzakelijke diagnostische onderzoeken plaats, en worden patiënten indien nodig doorverwezen naar andere afdelingen.

Achtergrond

In de huidige situatie is er constant een groot aanbod van acute patiënten op locatie AMC (via de ambulance en zelfverwijzers), terwijl het niet goed lukt om op beide locaties de roosters in de nacht rond te krijgen. Door de SEH op locatie VUmc in de nacht te sluiten, kunnen de betreffende SEH-verpleegkundigen op locatie AMC worden ingezet.

De personele problematiek op de SEH's is niet uniek voor Amsterdam UMC, maar komt landelijk voor. Om de beschikbaarheid van veilige en hoogwaardige zorg binnen Amsterdam UMC te waarborgen, is gekozen voor volwaardige roosters op locatie AMC. Zo kan Amsterdam UMC de capaciteit voor de ‘acute stroom’ behouden en samen met andere ziekenhuizen in de regio de continuïteit van acute zorg garanderen.

Concentratie acute zorg

Amsterdam UMC is bezig om de acute zorg te concentreren op locatie AMC (Meibergdreef). Door de concentratie op één locatie kan betere en efficiëntere zorg worden geleverd. Zo brengen de ambulances de meeste 112-patiënten al naar locatie AMC .

Zorgvuldig traject ontworpen

Voor de verschuiving van acute zorg van locatie VUmc naar locatie AMC is een zorgvuldig traject ontworpen. Onderdelen daarvan worden versneld als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Uitgangspunt is dat Amsterdam UMC altijd in staat moet zijn om hoogwaardige zorg te leveren, en het aandeel acute zorg in de regio Amsterdam te waarborgen.