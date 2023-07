EMA adviseert verlenen vergunning voor eerste RSV-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft aanbevolen om in de Europese Unie (EU) een vergunning voor het in de handel brengen te verlenen voor Abrysvo , een vaccin ter bescherming tegen ziekte veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus (RSV). Dit heeft de EMA bekendgemaakt

Eerste RSV-vaccin Abrysvo

'Abrysvo is het eerste RSV-vaccin dat geïndiceerd is voor passieve immunisatie van zuigelingen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 6 maanden na toediening van het vaccin aan de moeder tijdens de zwangerschap. Dit vaccin is ook geïndiceerd voor actieve immunisatie van volwassenen van 60 jaar en ouder', aldus de EMA.

RSV-virus kan ernstige gevolgen hebben voor jong en oud

RSV is een veel voorkomend respiratoir virus dat gewoonlijk milde, verkoudheidssymptomen veroorzaakt, maar het kan ernstige gevolgen hebben voor kinderen en oudere volwassenen. In feite is RSV bij kinderen een belangrijke oorzaak van ziekenhuisopname bij kinderen in Europa. Het kan bronchiolitis en longontsteking veroorzaken en kan leiden tot fatale ademnood.

50-plus

RSV-infectie kan ook ernstig zijn voor volwassenen van 50 jaar en ouder, aangezien het een acute luchtweginfectie, griepachtige ziekte of buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking kan veroorzaken.

Antilichamen genereren

Abrysvo is een bivalent vaccin dat is samengesteld uit twee recombinante RSV-fusie-oppervlakteglycoproteïnen die zijn geselecteerd om de bescherming tegen RSV A- en B-stammen te optimaliseren. Deze eiwitten zijn essentieel voor RSV om het lichaam te infecteren en zijn ook de belangrijkste doelen van de antilichamen die worden gegenereerd om de infectie te bestrijden.

Versnelde beoordelingsmechanisme

Abrysvo werd beoordeeld volgens het versnelde beoordelingsmechanisme van het EMA omdat preventie van RSV-ziekte van groot belang voor de volksgezondheid wordt geacht.