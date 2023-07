NVWA waarschuwt voor afslankthee met sibutramine en sildenafil

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten om de afslankthee FXSLIM Lady&Man niet te gebruiken. De afslankthee bevat de verboden stoffen sibutramine en sildenafil. Deze stoffen staan niet genoemd bij de ingrediënten van het product. Dit blijkt na onderzoek van de NVWA. Consumenten die deze afslankthee gebruiken, kunnen last krijgen van een hoge hartslag en hoofdpijn. Sibutramine en sildenafil zijn verboden in levensmiddelen.

Klachten

De NVWA heeft meerdere meldingen gekregen van mensen die de afslankthee van FXSLIM Lady&Man hebben gebruikt. Zij hadden last van hoofdpijn, braken, droge mond en hartkloppingen. Enkele mensen hebben een arts bezocht of moesten naar het ziekenhuis. Het is niet de eerste keer dat de NVWA waarschuwt voor een afslankthee met sibutramine. In 2016 overleed een jonge vrouw aan de gevolgen van hartstoornissen nadat zij een afslankthee met sibutramine had gebruikt.

Het moederbedrijf van het middel FXSLIM Lady&Man zit in Turkije. Het product wordt wereldwijd aangeboden via Instagram, Tiktok, Snapchat en Facebook en verkocht via Multi Level Marketing (MLM). Dit betekent dat meerdere mensen dit product online kunnen verkopen. Door doorverkoop krijgen mensen een percentage van de verkoopprijs. Inmiddels is het Instagram account van het bedrijf op last van de NVWA opgeheven. De NVWA heeft via het Europese waarschuwingssysteem voor voedselveiligheid (RASFF) de Turkse autoriteiten op de hoogte gebracht.

Consumenten

De NVWA adviseert consumenten om FXSLIM Lady&Man niet te kopen en, als zij het al in huis hebben, niet te gebruiken. Consumenten die dergelijke producten nog aantreffen op de Nederlandse markt kunnen dit melden bij de NVWA. Mocht je het product gebruikt hebben en bijwerkingen ervaren, raadpleeg dan een arts.

Meer informatie

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).