UMC Utrecht onderzoekt of AI behandeling van reuma kan verbeteren

Moeilijk te behandelen

Reumatoïde artritis (RA) kan bij sommige patiënten moeilijk te behandelen zijn en een deel blijft klachten houden, ondanks vooruitgang in de behandeling met moderne antireumamiddelen. RA kan hoge kosten en ernstige medische gevolgen hebben, bijvoorbeeld blijvende schade aan gewrichten. Daarom is het belangrijk om óók voor deze groep een goede behandeling te vinden. Het goed kunnen identificeren en behandelen van patiënten met moeilijk te behandelen RA, is in de dagelijkse praktijk een grote uitdaging. Beslissingen over het starten van antireumamiddelen bij deze groep patiënten worden vaak min of meer willekeurig genomen. Deze beslissingen zijn dus ook onvoldoende afgestemd op de medische en biologische kenmerken van de individuele patiënt. In de toekomst verwachten artsen veel van kunstmatige intelligentie om zo tot betere behandelkeuzes voor deze patiënten te komen.

Wiskundige modellen

De STRATA-FIT (Stratification of Rheumatoid Arthritis: CompuTational models to personalise mAnagement strategies for difFIcult-to-Treat disease) studie wil kunstmatige intelligentie gebruiken om wiskundige modellen te ontwikkelen. Deze modellen herkennen eigenschappen van patiënten met moeilijk te behandelen RA. De onderzoekers maken hierbij gebruik van grote hoeveelheden patiëntgegevens uit de dagelijkse praktijk en meten merkstofjes voor RA in bloedmonsters.

Indelen in patiëntgroepen

Zo kunnen zij bepaalde patiëntengroepen verder karakteriseren en indelen in groepen. Vervolgens zullen ze een studie uitvoeren met een beslismodel dat ontwikkeld is met behulp van kunstmatige intelligentie. Hiermee beoordelen de onderzoekers de werkzaamheid van zulke gepersonaliseerde behandelingen. Ook ontwikkelen ze een wiskundig model om bij patiënten met een recente RA-diagnose te bepalen of zij een verhoogd risico op het ontwikkelen van een moeilijk te behandelen vorm van deze ziekte hebben. Hierdoor kunnen artsen op termijn niet alleen patiënten met moeilijk te behandelen RA beter behandelen, maar wellicht ook bij patiënten waarbij RA recent is vastgesteld voorkómen dat de ziekte verandert in een moeilijk te behandelen vorm.