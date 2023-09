Griepprikcampagne van start

Bij veel mensen valt in oktober de uitnodiging voor de griepprik weer op de mat. De griepprik beschermt mensen die door hun leeftijd of medische aandoening meer risico lopen om (ernstig) ziek te worden van de griep. Mensen kunnen de griepprik bij hun huisarts halen.

Griep is voor veel mensen een redelijk onschuldig virus. Vooral mensen van 60 jaar en ouder en mensen met bepaalde medische aandoeningen kunnen er ernstig ziek van worden. De griepprik is de beste bescherming tegen de griep. Door de griepprik hebben mensen gemiddeld 40% minder kans op ziekenhuisopname. Ook is de kans op het besmetten van anderen kleiner. Als mensen toch griep krijgen, worden ze er minder ziek van.

Griepprik voor zwangeren

Ook pasgeboren baby’s kunnen ernstig ziek worden door griep. Daarom mogen ook alle vrouwen die tussen 15 oktober 2023 en 1 maart 2024 22 weken of langer zwanger zijn de griepprik halen. Daarmee beschermen zij hun baby èn zichzelf tegen griep.

Zwangeren maken bij het consultatiebureau een afspraak voor de griepprik. Dit kunnen ze combineren met de 22 wekenprik tegen kinkhoest. Het is veilig om beide vaccinaties tegelijk te halen. De verloskundige of gynaecoloog wijst de zwangere op de vaccinatie en kan hierover vragen beantwoorden.

Pneumokokkenprik en de coronaprik

Naast de uitnodiging voor de griepprik ontvangen mensen van 63 tot en met 66 jaar dit najaar van hun huisarts een uitnodiging voor een gratis pneumokokkenprik. Die prik beschermt tegen ziekten die worden veroorzaakt door pneumokokken, zoals longontsteking. Mensen kunnen deze prik vaak op hetzelfde moment halen als de griepprik. Mensen die een uitnodiging voor de griepvaccinatie krijgen, kunnen ook een coronaprik halen. Als zij 60 jaar of ouder zijn dan ontvangen ze hiervoor een uitnodiging van het RIVM. Mensen in de leeftijd van 18 tot en met 59 jaar kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken via www.planjeprik.nl of 0800 – 7070.