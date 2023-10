Machine die donorharten buiten het lichaam laat kloppen

Er is een tekort aan donorharten. Elk jaar sterven er mensen die op de wachtlijst staan, omdat er voor hen geen hart beschikbaar kwam. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om harten die voorheen afgekeurd werden toch te transplanteren. De truc is om het hart, eenmaal buiten het lichaam van de overledene, weer te voorzien van warm, zuurstofrijk bloed in een speciale machine, heart-in-a-box geheten. Het hart gaat dan buiten het lichaam weer kloppen