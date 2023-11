Kwaliteit verpleegkundige zorg is nog altijd hoog maar wel meer onder druk

Kwaliteit en veiligheid zorg onder druk

'De veiligheid van zorg krijgt een 7. Ondanks deze respectabele cijfers blijken zowel de kwaliteit als de veiligheid van zorg onder druk te staan', zo meldt het Nivel maandag op basis van de tweejaarlijkse Monitor Kwaliteit en veiligheid van zorg 2023. De monitorpeiling wordt gedaan onder deelnemers van het Panel Verpleging & Verzorging van het Nivel.

Zorg en veiligheid in 2 jaar verslechterd

Zo ervaart 44% van de zorgprofessionals een verslechtering van kwaliteit van zorg in afgelopen twee jaar en geeft 29% dit aan wat betreft de veiligheid van zorg. Een meerderheid (61%) van de zorgprofessionals werkzaam in de verpleging of verzorging vindt de kwaliteit van de door hun geboden zorg (zeer) goed. Bijna de helft (46%) vindt het veiligheidsbeleid (zeer) goed. Deze ervaringen blijven vrijwel stabiel in de jaren 2019, 2021 en 2023. Tegelijkertijd zijn er signalen dat de kwaliteit en veiligheid van zorg onder druk staan.

Tijdsgebrek, werkdruk en personeelstekort spelen parten

Van de deelnemende zorgprofessionals vindt 21% de kwaliteit van zorg 'regelmatig' tot 'vaak' onvoldoende en heeft 31% het gevoel in een crisissituatie te werken. Ook blijkt dat ongeveer één op de vier zorgprofessionals (44%) de indruk heeft dat de kwaliteit in de laatste twee jaar is verslechterd en dat 29% de veiligheid van zorg in deze periode is verslechterd. Redenen die ze daarvoor noemen zijn tijdsgebrek, een hoge werkdruk en personeelstekort.