Ziekteverzuim derde kwartaal nog steeds hoger dan voor corona

Corona

'Voor corona, in het derde kwartaal van 2019, was dit 4,0 procent', zo meldt het CBS vrijdag.

Wel iets lager

Bij een ziekteverzuim van 4,8 procent betekent dit dat 48 van de duizend te werken dagen werden verzuimd wegens ziekte. Net als in de eerste twee kwartalen van dit jaar was het verzuim wel weer iets lager dan een jaar eerder', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Omslag in 2023

Van 2013 tot en met 2022 was in elk derde kwartaal het ziekteverzuim gelijk aan, of hoger dan een jaar eerder. In 2023 is er met een verzuim van 4,8 procent, na tien jaar van gelijkblijvende of oplopende verzuim, sprake van een omslag. In 2022 bedroeg het ziekteverzuim 5,0 procent; vanaf 1996 was het verzuim alleen in het derde kwartaal van 2000 en 2001 hoger dan 5 procent. Ondanks de lichte afname in het derde kwartaal van dit jaar was het ziekteverzuimpercentage nog wel hoger dan in de coronajaren 2021 (4,6 procent) en 2020 (4,4 procent).