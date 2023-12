Wegverkeer en buren belangrijkste bron voor hinder en slaapverstoring

Het RIVM onderzoekt elk jaar hoe mensen hun woonomgeving beleven. Er wordt gekeken naar ernstige hinder of verstoring van slaap door bijvoorbeeld geluid of trillingen. Maar ook hinder van geur of bezorgdheid om de luchtkwaliteit komen in dit onderzoek aan bod. De belangrijkste geluidbronnen voor hinder en slaapverstoring blijven ook in 2022 wegverkeer en buren, bleek uit ons onderzoek. De hinder van bedrijven en het spoor is in vergelijking met 2020 weer toegenomen.