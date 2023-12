Rode Kruis: te veel letsel tijdens Oud & Nieuw, veiligheid moet op één

Bescherm jezelf en voorkom gehoor- en oogschade tijdens Oud en Nieuw. Die oproep doet het Rode Kruis in aanloop naar de jaarwisseling. Want nog te vaak gaat het mis. Afgelopen jaar belandden zo'n 1250 mensen op de spoedeisende hulp wegens vuurwerkletsel.

Door goed op de veiligheid van jezelf en je omgeving te letten, voorkom je veel ellende tijdens de jaarwisseling. Bij veiligheid denk je aan gepaste afstand, gehoorbescherming, een veiligheidsbril en verstandige omgang met alcohol. Natuurlijk is kennis van EHBO ook erg belangrijk.

Snel handelen is essentieel

Ieder jaar raken er helaas mensen gewond tijdens de jaarwisseling. "Snel ingrijpen is dan essentieel", zegt Cees van Romburgh, EHBO-expert van het Rode Kruis. Ook hij schrok toen hij deze maand las dat een half miljoen volwassen Nederlanders gehoorschade ervaart tijdens Oud en Nieuw. "Dat zijn flinke cijfers. Maar aan de andere kant, het was te verwachten. We gaan nog te vaak achteloos om met onze veiligheid."

De EHBO-expert vervolgt: "Schade aan ogen en oren is vaak onomkeerbaar, zeker als je te lang wacht. Gaat het mis, dan gaat het dus goed mis." Als je iets in je oog krijgt, probeer dan kalm te blijven, zegt Van Romburgh. "Kijk of het oog of de pupil beschadigd zijn. Als je ziet dat het oog kapot is, bel je direct 112. De centralist zal je dan instructies geven en als je die goed opvolgt, kan dat een groot verschil maken. Ga niet wrijven en druk er niet op, ook niet met een doek. Veeg voorzichtig tranen en eventueel bloed op de wang weg.”

"Als er buskruit in het oog is gekomen, dan moet je het getroffen oog goed spoelen. Dat doe je alleen als het oog nog intact lijkt en de pupil rond is. Het buskruit moet er zo snel mogelijk uit. Daarom spoel je minstens 15 minuten. Spoel voorzichtig al druppelend met water. Zo voorkom je ergere schade. Neem daarna contact op met de huisarts/huisartsenpost."

Wat doe je bij gehoorschade?

Bij gehoorschade is ingrijpen lastiger: je kunt namelijk niet zoveel doen. Breng iemand snel naar een rustige omgeving, stel de persoon gerust en neem contact op met de huisarts of huisartsenpost. "Het kan zijn dat de huisarts je daarna alsnog doorstuurt naar de spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis. Wanneer je grote zorgen hebt, kun je altijd direct 112 bellen."

Naast gehoor- en oogletsel zijn brandwonden veelvoorkomend tijdens de jaarwisseling. Ook daar heeft Van Romburgh tips voor: "Koelen, koelen, koelen. Kleding, sieraden en luiers moet je zo snel mogelijk verwijderen. Daarna koel je met het liefst lauwwarm (kraan)water, voor zo'n tien tot maximaal twintig minuten. Bescherm als dat nodig is de persoon tegen onderkoeling. Kortom, koel de brandwond, maar niet het slachtoffer.”

Je kunt de brandwond daarna afdekken met plastic huishoudfolie, steriel verband of een schone doek en natuurlijk bel je direct 112 bij ernstige of uitgebreide brandwonden. In de gratis Rode Kruis EHBO-app is het meest voorkomende vuurwerkletsel makkelijk en snel te vinden. De hulporganisatie roept mensen op de app voor de jaarwisseling te downloaden of een EHBO-cursus in te plannen. Zo weet je altijd wat je moet doen bij ongevallen, ook na de jaarwisseling.