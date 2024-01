2024 begint met kortstondig smog door vuurwerk

In de eerste uren van 2024 is in veel steden van Nederland kortstondig smog door fijnstof gemeten. Dit blijkt uit meetgegevens die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft verzameld. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was hierdoor in plaatsen korte tijd zeer slecht volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

Hoogste concentraties in Vlaardingen en Den Haag

Het beeld van de gemeten concentraties fijnstof in de lucht tijdens het vuurwerk is vergelijkbaar met het beeld van de jaarwisseling van 2022 naar 2023. De hoogste concentraties fijnstof zijn gemeten op meetstations in Vlaardingen en Den Haag (1058 en 771 microgram fijnstof per kubieke meter lucht). Door de hoge windsnelheden daalden de concentraties snel naar de waarden van voor het vuurwerk.

Fijnstof kan leiden tot gezondheidsklachten

Door de verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kunnen mensen last hebben gehad van een afname van de longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepende ademhaling, hoesten, irritatie aan ogen, neus en keel, hoofdpijn, misselijkheid en kortademigheid.

Mensen met longaandoeningen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten hebben vaak de meeste last van smog. Maar door de hoge concentratie fijnstof in de lucht tijdens de jaarwisseling, kunnen ook anderen klachten hebben ervaren.