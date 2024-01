'Veilig gebruik koptelefoon jongeren nodig om gehoorschade door gamen tegen te gaan'

Gehoorschade ontstaat meestal geleidelijk, door een opstapeling van veel of vaak harde geluiden te horen. Deze geluiden komen onder andere vanuit koptelefoons, tijdens het gamen of luisteren naar muziek. Hard geluid komt ook uit de speakers tijdens het uitgaan, maar ook lawaai op het werk, bijvoorbeeld in de bouw, is een belangrijke veroorzaker van gehoorschade. Bewust omgaan met harde geluiden is daarom essentieel.

Tips van VeiligheidNL: