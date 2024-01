Veertien procent van de jonge vrouwen gebruikt natuurlijke methoden om zwangerschap te voorkomen

14% van de Nederlandse vrouwen tussen de 18 en 29, die in het afgelopen jaar penis-in-vagina seks hebben gehad, gebruikt een natuurlijke methode om een zwangerschap te voorkomen. Het niet willen gebruiken van hormonen is bij vrouwen de meest genoemde reden hiervoor. Bijna de helft van deze jonge vrouwen gebruikt de methode al minstens 1 jaar of langer. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers, het expertisecentrum seksualiteit.