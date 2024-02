77% meer gevallen van kanker in 2050

Wereldwijde cijfers over kanker

Wereldwijd werd er in het jaar 2022 naar schatting bij 20 miljoen mensen kanker vastgesteld. In dat jaar overleden 9,7 miljoen mensen aan de ziekte. Er waren toen 53 miljoen mensen in leven bij wie kanker 5 jaar eerder werd vastgesteld. Wereldwijd krijgt 1 op de 5 mensen kanker ooit in het leven.

Nederlandse cijfers over kanker

In Nederland kregen in het jaar 2022 meer dan 124.000 mensen de diagnose kanker. Jaarlijks overlijden bijna 46.000 mensen aan kanker. In 2022 waren er ongeveer 390.000 mensen in leven bij wie kanker 5 jaar eerder werd vastgesteld.

Eind september 2023 maakte het Integraal Kankercentrum Nederland bekend dat in Nederland de kans op kanker is toegenomen naar 1 op de 2 mensen.

De 3 meest voorkomende kankersoorten

Wereldwijd waren long-, borst- en darmkanker de 3 meest voorkomende kankersoorten in 2022.

Voorspelling van nieuwe gevallen van kanker in 2050

De onderzoekstak van de Wereldgezondheidsorganisatie gericht op kanker voorspelt dat vanaf 2050 elk jaar meer dan 35 miljoen mensen de diagnose kanker zullen krijgen. Het gaat om een stijging van 77 procent ten opzichte van het aantal nieuwe gevallen in 2022.

De groei in het aantal gevallen van kanker ligt deels aan vergrijzing en bevolkingsgroei, maar ook aan veranderingen in leefstijl. Tabak, alcohol en overgewicht spelen een belangrijke rol bij de toename in kankergevallen.

Meer aandacht voor preventie

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds vraagt dringend aandacht voor de wetenschappelijk bewezen maatregelen voor het verkleinen van de kans op kanker. Ongeveer 40 procent van alle gevallen van kanker zou voorkomen kunnen worden. Gezien de enorme druk op de zorg, de enorme impact van kanker en de schrikbarende verwachte toename in kankergevallen, is preventie nu belangrijker dan ooit tevoren. De maatregelen zijn beschikbaar op wkof.nl/aanbevelingen.

Nadia Ameyah, directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Het is flink schrikken om te zien hoe fors het aantal gevallen van kanker toeneemt. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Op sommige risicofactoren voor kanker hebben we geen of weinig invloed, zoals leeftijd en erfelijkheid. Maar op veel risicofactoren hebben we wel invloed. Het bewijs uit wetenschappelijk onderzoek is overweldigend. Een gezonde voeding en leefstijl is belangrijker dan ooit. Overheden wereldwijd hebben de verantwoordelijkheid om daaraan nú prioriteit te geven.”