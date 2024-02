Visvervangers zelden een goed alternatief voor vis

De meeste visvervangers bevatten niet de gezonde eigenschappen van echte vis. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. In de meeste gevallen ontbreken de visvetzuren en in een groot deel van de producten zit bijna geen eiwit.

De Consumentenbond onderzocht de voedingswaarde van 22 alternatieven voor tonijn, vissticks en zalm. Slechts 3 daarvan blijken een volwaardige visvervanger. Dit komt door de toevoeging van algen(olie), die dezelfde gezonde omega 3-vetzuren (EPA/DHA) bevatten als vis. Ook op de verpakking van 5 andere producten prijkt de claim ‘met omega 3-vetzuren’, maar daar gaat het om een ander vetzuur: ALA. Dat is minder effectief, maar het lichaam kan daaruit wel zelf een kleine hoeveelheid visvetzuur aanmaken.

Weinig eiwit, veel zout

De overige 14 producten zijn niet-volwaardige visvervangers omdat er weinig of geen omega 3-vetzuren in zitten. In 9 visvervangers zit bovendien te weinig eiwit, een belangrijke bouwstof voor het lichaam. En 6 producten bevatten te veel zout, wat kan leiden tot een hogere bloeddruk.

Voegt niets toe

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Naast positieve effecten voor de gezondheid heeft vis eten ook zorgwekkende kanten. Er is steeds meer bekend over de aanwezigheid van zware metalen, dioxines en PFAS in sommige vissoorten. En ook vanwege de visstand en de impact op het milieu is het eten van veel vis niet aan te raden. Dus het is goed dat fabrikanten met alternatieven komen. Maar als die niet de gezonde eigenschappen van vis bevatten, voegen ze niets toe.’

Als je geen vis eet, kan omega 3-vetzuren binnenkrijgen door voldoende producten met ALA te eten. Zoals lijnzaad(olie), walnoten of door algenolie-supplementen te nemen.