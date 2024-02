Vaccinatie tegen rotavirus gestart

Deze week is gestart met het vaccineren van baby’s tegen het rotavirus. De vaccinatie is sinds dit jaar opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Alle ouders van baby’s geboren vanaf 1 januari 2024 ontvangen hiervoor een uitnodiging. Het rotavirus kan hevige diarree en uitdroging bij baby’s veroorzaken, waarvoor soms ziekenhuisopname nodig is. De rotavirusvaccinatie is geen prik, maar wordt gegeven door druppels in de mond.