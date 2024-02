KiKa investeert miljoenen in baanbrekend onderzoek

KiKa investeert 4.2 miljoen euro in nieuw wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Dat maakt de stichting bekend op Wereld Kinderkankerdag. Deze financiering maakt zeven nieuwe onderzoeken mogelijk. De onderzoekers gaan zich buigen over vraagstukken als hoe ontstaat kanker bij kinderen en is een nieuwe behandeling mogelijk voor kinderen met neuroblastoom? Alle onderzoeken gaan dit jaar van start.

Jaarlijks krijgen bijna 600 kinderen in Nederland kanker. Momenteel overleeft 81% van die kinderen. Dit betekent dat elke drie dagen een kind overlijdt aan de gevolgen van kanker. Daarnaast betekent kankervrij niet altijd klachtenvrij. Het merendeel van de survivors (3 op de 4) krijgt te maken met de gevolgen van kanker.

Jakolien van Eijk, directeur van KiKa zegt: “De onderzoeken die dankzij onze donateurs van start mogen, gaan meer kennis opleveren over het ontstaan van kinderkanker. En dat is heel belangrijk om behandelingen te kunnen verbeteren. Betere behandelingen zorgen niet alleen voor verdere verhoging van de overlevingskans, maar ook voor betere kwaliteit van leven voor deze kinderen. En daar zetten we ons iedere dag voor in, niet alleen op Wereld Kinderkankerdag."

De onderzoeken zijn beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad KiKa. Dit is een onafhankelijke groep van gerenommeerde onderzoekers op het gebied van kanker. Samen met externe experts uit binnen- en buitenland beoordeelt de WR KiKa de onderzoeksvoorstellen die bij KiKa binnenkomen. Hierbij kijken ze naar de kwaliteit, haalbaarheid en relevantie voor kinderkankerpatiënten. Op basis van het advies van de WR KiKa wordt een projectaanvraag goedgekeurd of afgekeurd door de directie van KiKa.