'Ondanks strengere regels speelgoed moeten ouders goed opletten wat ze kopen'

Deze week heeft het Europees Parlement met een ruime meerderheid ingestemd met strengere veiligheidsregels voor speelgoed. Toch blijft het belangrijk om ouders van jonge kinderen bewust te maken, dat niet al het speelgoed dat te koop is per definitie veilig is. Een verontrustende boodschap voor veel ouders. Kinderen vormen een kwetsbare groep en juist die kleintjes wil je niet blootstellen aan onnodige risico’s. Maar helaas kan dat in de praktijk dus wel gebeuren.

De nieuwe strengere veiligheidseisen zijn een belangrijke stap, maar niet zaligmakend. Het probleem is de controle en handhaving in de praktijk. Het aanbod aan speelgoed is zo groot en verandert zo snel. En bovendien wordt steeds meer speelgoed online gekocht en dit gaat vaak rechtstreeks vanuit landen buiten Europa naar de consument, waar minder strenge veiligheidsregels gelden.

Het is dus belangrijk dat ouders altijd bewust shoppen. Bij voorkeur in een fysieke winkel, zodat ze het speelgoed goed kunnen voelen en bekijken. Een belangrijke check is de CE-markering. Daarmee geeft de fabrikant aan dat het speelgoed voldoet aan de veiligheidseisen. Maar ook hier kan de consument helaas niet 100 procent op vertrouwen, aangezien de fabrikant deze markering zelf mag aanbrengen. De slager die zijn eigen vlees keurt als het ware. Een andere belangrijke check is de prijs. Is de prijs te mooi om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo.