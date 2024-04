Primeur: Rechter hartklep nu ook te vervangen via katheter in kloppend hart

Op 28 maart werd voor het eerst in de Benelux bij een patiënt in het St. Antonius Hartcentrum in Nieuwegein de hartklep tussen de rechterkamer en rechterboezem in het hart (de tricuspidalisklep) vervangen door een kunstklep.

Geen openhartoperatie

'Hier was geen openhartoperatie voor nodig. De speciaal ontwikkelde kunstmatige hartklep (het EVOQUE systeem) wordt namelijk met behulp van een buisje (katheter) via een ader vanuit de lies naar het hart gebracht', zo meldt het St. Antonius Hartcentrum donderdag. Via zeer nauwkeurige echobeelden zorgt de cardioloog er tijdens de ingreep voor dat de klep precies op de juiste plek in het kloppende hart wordt geplaatst. Daarna neemt de kunstklep het werk van de kapotte hartklep over.

Hartklep repareren

In het St. Antonius Hartcentrum is het sinds 2020 mogelijk om een lekkende tricuspidalis hartklep te repareren. Een ingreep waarvoor het ziekenhuis in 2022 subsidie ontving. Bij sommige patiënten is het echter niet mogelijk om deze klep te repareren. Voor die patiënten was er geen enkele behandeling mogelijk. Tot nu. Want in het St. Antonius Hartcentrum kan de tricuspidalisklep via een katheter nu ook helemaal vervangen worden door een kunstmatige klep.

Enige behandeloptie

Andere hartkleppen, zoals de mitralisklep kunnen al langer op deze manier vervangen worden. Voor de tricuspidalisklep, niet voor niets de “vergeten hartklep” genoemd, was dit eerder niet mogelijk. Deze hartklep is groter (40-60mm doorsnee) en daardoor moeilijker om via een ader te vervangen. Bovendien zijn de wanden van de kamers aan de rechterkant van het hart, waar deze klep zit, dunner en dus gevoeliger. Dat maakt het vastmaken van een kunstklep lastiger.

Kunstklep ontwikkeld

Samen met leverancier Edwards Lifesciences is het toch gelukt om een kunstklep te ontwikkelen die wél groot genoeg is én geschikt is om via de lies in te brengen en zorgvuldig aan te laten sluiten op het hart: het EVOQUE systeem. Het is de enige behandeloptie in de wereld voor hartpatiënten van wie de tricuspidalisklep niet gerepareerd kan worden.

Innovatieve oplossing

Cardioloog Martin Swaans van het St. Antonius Hartcentrum voerde de ingreep als eerste in de Benelux uit, samen met zijn collega-cardiologen Leo Timmers en Benno Rensing. “Met deze nieuwe behandeling kunnen we patiënten helpen voor wie eerder geen behandeling beschikbaar was. Deze patiënten zijn erg vermoeid en houden veel vocht vast, wat weer kan leiden tot lever- of nierproblemen. Het enige dat we tot nu toe voor hen konden doen, was de klachten verminderen met vocht-afdrijvende medicatie. Maar daarmee lossen we het echte probleem niet op. En een openhartoperatie om de hartklep te vervangen is voor de meeste, vaak oudere, mensen met deze aandoening veel te ingrijpend. Met deze innovatieve oplossing gaan we hen veel kwaliteit van leven teruggeven.”

'Patiënt maakt het goed'

De patiënt, bij wie deze nieuwe behandeling voor het eerst in de Benelux werd uitgevoerd, maakt het goed. Hij is blij en dankbaar dat ze hem hebben kunnen helpen en is inmiddels thuis verder aan het herstellen.

Gefinancierd eigen innovatiebudget

Omdat het om een ingreep gaat die nog niet vergoed wordt, financiert het St. Antonius Hartcentrum dit voorlopig vanuit het eigen innovatiebudget. De ingreep is daarom voorlopig nog slechts voor enkele patiënten beschikbaar. “Samen met andere ziekenhuizen zijn we in gesprek over hoe we daar verandering in kunnen brengen. Want nu de techniek er is, willen we natuurlijk het liefst zo veel mogelijk patiënten hiermee helpen”, aldus Swaans.

Video

Bekijk op de animatiebeelden hieronder hoe de kunstklep op de juiste plaats wordt gebracht en vastgemaakt wordt in het kloppende hart.