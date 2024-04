Ministerie van VWS en Alzheimer Nederland roepen op: laat zien dat mensen met dementie meer zijn dan hun ziekte

In Nederland krijgt 1 op de 5 Nederlanders dementie, daarvan woont nog 79% thuis. Mensen met dementie willen graag mee blijven doen in de samenleving. Toch worden zij in woord en beeld nog te vaak beperkt tot hun ziekte en neergezet als hulpeloos en afgeschreven. Daarom doen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Alzheimer Nederland de oproep aan iedereen die over dementie praat, schrijft of publiceert: vermijd stigmatiserende woorden en beelden en besteed aandacht aan de mens achter de ziekte.

Deze oproep is te lezen in de brochure ‘Dementie in taal en beeld’ die vandaag wordt gepubliceerd op het Nationaal Dementie Congres. De oproep is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met mensen met dementie en de mensen met wie zij samenleven. Daarnaast is er gesproken met verschillende experts op het gebied van dementie. De oproep wordt gedaan aan journalisten, marketeers, fotografen, zorgverleners, zorgverzekeraars maar eigenlijk aan iedereen in de samenleving.

Voelen dat je ertoe doet

In de brochure staan een aantal praktische do's en don'ts. Mensen met dementie geven aan dat ze niet hulpeloos zijn. Ze willen graag zien en voelen dat ze er toe doen en dat er ook aandacht is voor wat ze nog wel kunnen, in woord en in beeld. Daarom de oproep om op televisie, radio, sociale media, in folders en artikelen geportretteerd te worden zoals ze zijn, als mens.

Minister Conny Helder: “We moeten realistisch blijven over de ingrijpende gevolgen van de ziekte, maar tegelijkertijd stopt je leven niet als je de diagnose dementie krijgt. Je blijft iemand met eigen wensen, dromen, talenten, relaties en hobby’s. Kortom, je bent meer dan je ziekte. Het is opdracht aan ons allemaal om daar oog voor te houden zodat mensen met dementie kunnen blijven meedoen. Ook inclusief taal en beeld dragen bij aan een dementievriendelijkere samenleving. Iedereen kan iets doen. Bijvoorbeeld door in de toekomst te spreken en schrijven over ‘mensen met dementie’ in plaats van ‘demente ouderen’.”