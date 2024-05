Natuur vangt minder fijnstof af door schonere lucht

In 2021 ving de Nederlandse natuur 14,9 miljoen kilogram fijnstof (PM2,5) af. In 2013 was dit nog 23,8 miljoen kilogram. Sinds 2013 is de fijnstofafvang door de natuur dus gedaald met 37,5 procent. Deze daling heeft vooral te maken met de lagere hoeveelheid fijnstof in de lucht. Volgens het RIVM was de fijnstofconcentratie in steden in 2021 30 procent lager dan in 2013.

Economisch nut afvangen fijnstof

Fijnstof is schadelijk voor de menselijke gezondheid. Het afvangen van fijnstof door de natuur is gunstig voor het welzijn van mensen en heeft daarnaast ook economisch nut, bijvoorbeeld omdat er minder zorgkosten worden gemaakt. De totale economische waarde van de fijnstofafvang door de natuur bedroeg in 2021 bijna 152 miljoen euro.

Vooral stedelijk groen zorgt voor gezondheidswinst

De hoeveelheid fijnstof die wordt afgevangen verschilt per type natuur, oftewel per type ecosysteem. Bosgebieden leverden de grootste bijdrage, namelijk 70 procent van de fijnstofafvang in 2021. Daarnaast werd 10 procent afgevangen door akker- en tuinbouwgebieden en 9 procent door grasland. Stedelijk groen ving 6 procent af.

Ondanks dat stedelijk groen slechts 6 procent van het fijnstof afving in 2021, is het sociaaleconomisch belang hiervan groot. Dit komt omdat er meer inwoners rondom stedelijk groen wonen dan in de buurt van bosgebieden, waardoor meer mensen profiteren van de positieve gezondheidseffecten. In geld uitgedrukt draagt stedelijk groen 37 procent bij aan fijnstofafvang. Bij bosgebieden is het beeld andersom: deze vangen 70 procent van het fijnstof af terwijl de monetaire waarde maar 42 procent bedraagt.