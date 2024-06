'Hitte moet een hot topic worden'

Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de wereldwijde hitte. 'Hitte is een stille killer en behoort tot één van de dodelijkste natuurrampen wereldwijd', zo meldt het Rode Kruis maandag.

Hitterecord wereldwijd verbroken

'Overal ter wereld worden hitterecords verbroken en de opwarming van de aarde zorgt ervoor dat het alleen maar heter wordt. Het Rode Kruis roept vandaag, op Heat Action Day, wereldwijd op tot meer aandacht voor dit groeiende probleem', aldus het Rode Kruis.

52 graden New Delhi

Het werd afgelopen week meer dan 52 graden in New Delhi, de hoogste temperatuur ooit gemeten in India. In Thailand eiste de hitte al tientallen levens. En in Mexico vielen brulapen dood uit de bomen vanwege extreme temperaturen. Recent onderzoek, waar ook het Rode Kruis Klimaatcentrum aan meewerkte, toont aan dat bijna de gehele wereldbevolking vorig jaar te maken had met 26 extra extreem hete dagen. Die dagen zouden er zonder klimaatverandering niet zijn geweest. Vorig jaar was al het warmste jaar ooit en naarmate de wereld verder opwarmt, kunnen we nog meer van deze extreem hete dagen verwachten.

Hitte is levensgevaarlijk

Overstromingen en orkanen domineren de headlines, maar extreme hitte is net zo dodelijk. Mensen denken misschien: ‘Lekker warm, boven de 32 graden’. Maar de gevolgen van hitte zijn zorgwekkend en worden door veel mensen onderschat. Extreme hitte vormt een serieus gezondheidsrisico en kan zelfs fataal zijn, met name voor kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen, mensen met een handicap en zwangere vrouwen.

Arbeiders 'extra kwetsbaar'

Daarnaast zijn mensen die buiten werken, zoals landarbeiders, bouwvakkers en wegwerkers, extra kwetsbaar. Hittegolven behoren tot de dodelijkste natuurrampen. In 2022 stierven alleen al in Europa 61.000 mensen aan de gevolgen van extreme hitte. Oudere mensen zijn kwetsbaarder voor hitte, omdat de organen minder goed werken, de dorstprikkel is afgenomen en de zweetproductie afneemt. Dat maakt de kans op een levensgevaarlijke hitteberoerte groter.

Hitte-eiland effect in steden

Met name steden zijn kwetsbaar voor hitte door het zogenaamde hitte-eiland effect. Beton en asfalt houden warmte vast, waardoor onze huizen moeilijk kunnen afkoelen en het in steden nóg warmer wordt. Het gebrek aan groene en koele plekken vergroot dit risico.

Het Rode Kruis en hitte

Kortom: hitte is gevaarlijk, maar wordt steeds meer business as usual. We zullen ons dus moeten aanpassen. Gelukkig kunnen we de impact van hitte verminderen. Dat doet het Rode Kruis over de hele wereld. In Bangladesh verspreidde het Rode Kruis waarschuwingsberichten en zette hulpverleners koelingsstations op om mensen te helpen af te koelen. In Nederland werkt het Rode Kruis aan lokale hitteplannen en informeert de hulporganisatie ouderen en andere kwetsbare mensen over de gevaren van hitte en hoe ze zich kunnen beschermen. Door het delen van informatie, zoals een draaischijf waarmee mensen kunnen bijhouden hoeveel water ze hebben gedronken.