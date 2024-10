1 op de 5 Nederlanders had een allergie in 2023

Het aandeel mensen dat aangeeft een allergie te hebben is toegenomen van 18 procent in 2014 tot 21 procent in 2023. Allergieën komen het vaakst voor onder 25- tot 35-jarigen. Volwassen vrouwen hebben vaker een allergie dan volwassen mannen, maar jongens vaker dan meiden. Stedelingen geven vaker dan inwoners van het platteland aan dat ze een allergie hebben. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS.