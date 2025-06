Daling van aantal soa-consulten in 2024

In 2024 hebben minder mensen zich bij een Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa (seksueel overdraagbare aandoening )) dan in 2023. Bij CSG (Centrum Seksuele Gezondheid)’s kunnen mensen met een grotere kans op soa, zich gratis laten testen. Met in totaal 159.252 consulten is er sprake van een daling van 7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Deze daling was vooral zichtbaar onder vrouwen en heteroseksuele mannen. Het percentage dat een soa had (20 procent) was vergelijkbaar met 2023. Dit blijkt uit het soa jaaroverzicht 2024 van het RIVM waarin jaarlijks de ontwikkelingen van soa, waaronder het aantal testen en diagnoses per soa in Nederland worden beschreven.

Huisartsen

Naast het testen bij een CSG (Centrum Seksuele Gezondheid), kunnen mensen zich ook via de huisarts laten testen op een soa (seksueel overdraagbare aandoening ). In 2023 registreerden huisartsen in totaal naar schatting 345.163 soa-gerelateerde consulten. Dit is 7% meer dan in dan in 2022 (320.089). De cijfers van huisartsen van 2024 zijn nog niet beschikbaar.

Chlamydia

In 2024 waren er minder chlamydia-diagnoses dan in 2023: 20.174 ten opzichte van 24.084. Het percentage vrouwen met chlamydia daalde van 16,8 procent in 2023 naar 15,3 procent. Het percentage heteroseksuele mannen met chlamydia was vergelijkbaar (19,6 procent in 2023 en 19,2 procent in 2024). De percentages mannen die seks hebben met mannen (MSM (mannen die seks hebben met mannen)) en MSM die PrEP (pre-expositie profylaxisis) (Pre-Expositie Profylaxe, PrEP) gebruiken met chlamydia daalden van 10,2 naar 9,3 en van 9,1 naar 8,3 procent.

Gonorroe

Het aantal diagnoses gonorroe (13.952) was vrijwel hetzelfde als in 2023 (13.853). Het percentage vrouwen met gonorroe bleef hoog op 4,2 procent (4,1 procent in 2023), het hoogste sinds het begin van de metingen in 2003. Het percentage heteroseksuele mannen met gonorroe bleef ook hoog op 3,7 procent (3,5 procent in 2023). Het percentage onder MSM steeg van 14,1 in 2023 naar 15,0 procent. Onder MSM PrEP bleef het percentage stabiel op 11,9 procent (11,7 procent in 2023). Er is geen antibioticaresistentie tegen het huidige ‘eerste keus’ antibioticum voor gonorroe (ceftriaxon) gemeld.

Syfilis

Er waren er meer syfilis-diagnoses dan in 2023 (1.798 versus 1.693). Het percentage MSM met syfilis was met 2,4 procent vergelijkbaar met 2023 (2,3 procent). Onder MSM PrEP bleef dit percentage hetzelfde (1,8 procent in 2023 en 2024). Het aantal diagnoses onder vrouwen en heteroseksuele mannen steeg naar respectievelijk 39 en 59.

PrEP: een medicijn dat hiv (humaan immunodeficientievirus) voorkomt

Sinds augustus 2019 bieden de CSG’s als pilot zorg aan MSM die een geneesmiddel krijgen dat hiv voorkomt (PrEP). MSM die voor PrEP zorg bij de CSG’s komen worden weergegeven als MSM PrEP. Deze zorg is in augustus 2024 een vast onderdeel van de CSG-zorg geworden. Gedurende de pilot waren er 17.370 mensen die PrEP zorg kregen. Het aantal consulten onder mensen uit deze groep was in 2024 9 procent lager dan in 2023: in totaal ging het om 29.870 consulten.

Hiv

In 2024 werden 1013 mensen met hiv nieuw geregistreerd in zorg bij de hiv-behandelcentra, een lichte stijging ten opzichte van 985 in 2023. Van hen hadden 413 een nieuwe hiv-diagnose. Een overzicht van de belangrijkste cijfers staat in een infographic in het rapport ‘Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2024’.

In het licht van de beschreven ontwikkelingen heeft het RIVM onlangs aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het advies uitgebracht te starten met een nieuwe landelijke, gerichte campagne om condoomgebruik en bewustwording te promoten.