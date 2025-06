Betere preventie met nieuw HPV9-vaccin

'Investering in duurdere HPV9-vaccin betaald zichzelf later weer uit'

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben nu berekend dat investering in dit duurdere vaccin zichzelf later weer uitbetaalt. Het bespaart onnodig leed én behandel- en screeningskosten van de ziektes die de HPV9-inenting voorkomt. Zij pleiten er dan ook voor om HPV9 voortaan in te zetten in het vaccinatieprogramma.

HPV

HPV (humaan papillomavirus) is een virus dat bijna iedereen, zowel mannen als vrouwen, wel eens krijgt. Er bestaan meerdere varianten van het virus. Meestal ruimt het lichaam het virus zelf op, maar het kan ook kanker veroorzaken.

Betere bescherming mogelijk

Het huidige Nederlandse vaccinatieprogramma werkt bijzonder goed in de preventie van HPV-gerelateerde kanker, aldus onderzoeker Hans Bogaards. “Het huidige HPV-vaccin beschermt tegen 6 typen kanker, met name baarmoederhalskanker en kanker aan de mond- en keelholte, en richt zich vooral op de 2 meest kankerverwekkende varianten van het virus.”

Bescherming tegen 9 varianten van HPV

Maar er is een betere bescherming mogelijk. Het uitgebreide HPV9-vaccin beschermt tegen 9 varianten van HPV, en daarmee tegen bijna alle typen HPV-gerelateerde kanker. Bijkomend voordeel van het HPV9-vaccin is dat het ook beschermt tegen de virussen die wratten kunnen veroorzaken in de anogenitale regio en het luchtwegslijmvlies. Het huidige vaccin doet dat niet. Bogaards en zijn collega’s besloten daarom de meerwaarde van het meest uitgebreide vaccin te bestuderen.

Scheelt ongerustheid

Een bredere bescherming door HPV9-vaccinatie bij jongeren leidt later tot een vermindering in artsenbezoek bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Bij de huidige screening wordt eerst getest op de aanwezigheid van HPV. Is dit virus aanwezig, dan wordt daarna met een uitstrijkje bij de huisarts of een onderzoek door de gynaecoloog getest of er sprake is van kanker, of een voorstadium daarvan. Slechts een klein deel van alle HPV-infecties groeit door tot kanker. Als er door HPV9-vaccinatie geen virus aanwezig is, scheelt dat veel ongerustheid én hoeft men niet naar de dokter.

Voorkomen van de wratjes

Ook het voorkomen van de wratjes die HPV kan veroorzaken, scheelt ongemak en kosten. Bogaards: “Die wratjes zijn pijnlijk en leiden tot schaamte, en er zijn vaak meerdere behandelingen nodig om ze weg te halen. De zorgkosten van het behandelen van de wratjes, die je bespaart als je mensen vaccineert en daarmee wratjes voorkomt, compenseren de extra kosten van HPV9-vaccinatie.”