65% van de jongvolwassenen ligt wakker bij hitte terwijl ouderen doorslapen

Jongvolwassenen blijken een stuk gevoeliger voor seizoensinvloeden dan ouderen. Voor jongvolwassenen is het seizoen bijna net zo belangrijk als hun matras: 65% zegt slechter te slapen bij zomerse hitte. Onder 65-plussers lijkt die stress een stuk minder aanwezig, want daar blijft het bij 34%. Ook als het gaat om weersomstandigheden liggen de generaties uit elkaar: 80% van de ouderen heeft geen uitgesproken voorkeur voor weersomstandigheden in de slaapkamer, tegenover slechts 39% van de jongeren.

Slaap moet perfect zijn: jongeren stellen hoge eisen aan hun nachtrust

Jongvolwassenen zijn duidelijk intensiever bezig met hun nachtrust dan oudere generaties. Zo geeft de helft van hen aan dat hun ideale slaapomstandigheden regelmatig veranderen. Denk aan wisselend beddengoed, ventilatie of geluid. Onder 65-plussers blijft dat een stuk stabieler: slechts 21% past de slaapomgeving regelmatig aan. Ook in de aanpak van slaapproblemen verschillen de generaties. Jongeren zetten vaker technologie in, zoals slaapapps of slimme verlichting. Ouderen grijpen, als ze iets doen, sneller naar traditionele middelen als slaapmedicatie. Waar 29% van de jongeren actief experimenteert met hun slaapgewoonten, doet slechts 17% van de ouderen dat.

“Slaapgedrag verandert met de jaren,” stelt onderzoeker Mitch Huijer van Huijer.nl. “De jongere generatie is veeleisender, terwijl ouderen vasthouden aan routines en minder snel wakker liggen van externe invloeden.”

Ouderen klagen minder maar lopen meer gezondheidsrisico’s

Hoewel ouderen minder snel aangeven hinder te ervaren van hitte, toont aanvullend literatuuronderzoek aan dat zij juist kwetsbaarder zijn voor de gevolgen. Ouderen houden namelijk gemiddeld minder water vast in hun lichaam dan jongvolwassenen en lopen dus een groter risico op uitdroging. Niet voor niets is er sinds zondag het hitteplan in Limburg en Noord-Brabant van kracht. Bovendien woont een aanzienlijk deel van de 65-plussers in woningen die slecht gekoeld kunnen worden, wat de risico’s bij warm weer vergroot, blijkt uit een analyse van Ivestico.

Zodra je ouder wordt ontwikkel je betere slaapgewoontes

Het lijkt erop dat naarmate mensen ouder worden, ze stabielere slaapgewoonten ontwikkelen en minder gevoelig worden voor externe factoren zoals temperatuur, licht en weersinvloeden. Onderzoeker Mitch Huijer heeft tot slot nog twee adviezen aan jongvolwassenen om in slaap te vallen vanavond:

Eén laken is genoeg: trap het dekbed resoluut van je af en kies voor een licht katoenen laken. Functioneel en verkoelend. Zo zweet je minder en houd je meer vocht vast.

Laat de telefoon buiten de slaapkamer. Het blauwe licht van je scherm verstoort je melatonine-aanmaak, zelfs als je denkt dat je ‘alleen even scrolt’.