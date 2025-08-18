75-plussers steeds minder vaak naar de huisartsenspoedpost

Tussen 2020 en 2024 daalde het aantal contacten van 75-plussers met de huisartsenspoedpost met 16%. Hierdoor neemt de druk op de huisartsenspoedposten door vergrijzing minder snel toe. Met gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn onderzochten we of die daling zich meer voordeed bij mannen of vrouwen, in specifieke leeftijdsgroepen, of voor bepaalde aandoeningen.

Buiten kantooruren, als de eigen huisartspraktijk gesloten is, kunnen mensen terecht bij de huisartsenspoedpost voor urgente gezondheidsproblemen. Met name baby’s, jonge kinderen en 75-plussers hebben vaak contact met de huisartsenspoedpost.

Kwart minder contacten onder 85+ vrouwen

Bij vrouwen nam het aantal contacten af vanaf 85 jaar en ouder (27% daling in 2024 ten opzichte van 2020). Bij mannen begon de daling al eerder, namelijk vanaf 75 jaar, met een afname van 17% zowel onder 75+ als 85+. Uit de cijfers kunnen we niet opmaken waardoor dit verschilt, maar mogelijke verklaringen zijn verschillen in zorgvragen, als wel de mate waarin mannen of vrouwen nog zelfstandig wonen en nog gebruik maken van de huisartsenspoedposten.

Halvering contacten voor diabetes mellitus

Vooral de halvering in het aantal contacten vanwege diabetes mellitus valt op. Daarnaast namen ook het aantal contacten voor urineweginfecties en vragen over bijwerkingen van geneesmiddelen af. De daling in contacten voor deze specifieke klachten is een eerste aanwijzing dat de zorg bij de eigen huisarts overdag beter aansluit bij de zorgbehoefte van 75-plussers (zoals preventie en de invoer van de praktijkondersteuner ouderen), waardoor zij buiten kantooruren minder vaak te maken krijgen met urgente gezondheidsproblemen. Er is verder onderzoek nodig om dit positieve effect te bevestigen.