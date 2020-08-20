Werknemers zitten gemiddeld bijna 9 uur per werkdag

In 2024 zaten Nederlandse werknemers gemiddeld 8,8 uren per werkdag. Het gaat om gemiddeld 4,5 uur tijdens het werk, 1 uur woon-werkverkeer (exclusief fietsen) en 3,3 uur in de vrije tijd op een werkdag.

In de afgelopen vijf jaar is dit beeld nauwelijks veranderd: in 2019 zaten werknemers gemiddeld 8,6 uur per werkdag. Dat blijkt uit recent onderzoek op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, waarbij aan ruim 60 duizend werknemers is gevraagd hoeveel tijd zij gemiddeld zittend doorbrengen op een werkdag.

Werknemers zitten een groot deel van hun werkdag. Omdat veel zitten en weinig bewegen gepaard gaat met gezondheidsrisico’s en daarmee maatschappelijke kosten met zich mee kunnen brengen, is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van het zitgedrag van werknemers. Naast het zitgedrag tijdens het werk is ook het aantal uren dat in de vrije tijd zittend wordt doorgebracht van belang.

ICT’ers zitten het meest op het werk

In 2024 brachten werknemers (15 tot 75 jaar) in ICT-beroepen, zoals databank- en netwerkspecialisten, gemiddeld de meeste tijd zittend door tijdens het werk: 7,1 uur per dag. Ook werknemers in bedrijfseconomische en administratieve functies, zoals accountants, zaten veel tijdens hun werkdag. Daarentegen zaten werknemers in dienstverlenende beroepen, zoals kelners, barpersoneel en schoonmakers, juist het minst: gemiddeld 1,1 uur per werkdag.