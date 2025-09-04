'Houd rekening met de gevolgen van koppen'

Kinderen onder de 12 jaar moeten niet meer koppen tijdens het voetballen, en voor jongeren tot 18 jaar moet het aantal kopballen beperkt worden. Dat adviseert de Sportraad aan staatssecretaris Judith Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Gezondheidsraad kwam op 5 juni al met een rapport over de risico’s van koppen in het voetbal. Alzheimer Nederland vindt de aandacht voor hersengezondheid en hersenschade belangrijk en roept op snel concrete adviezen te geven en die breed te verspreiden. Sporten is belangrijk, maar houd rekening met de risico's van koppen.

Al in 2003 gaf de Gezondheidsraad advies over het voorkomen van hersenletsel bij voetbal. Zo adviseren zowel de Gezondheidsraad als de KNVB om beneden de 16 jaar niet (structureel) te trainen op koppen. Ouders, trainers en spelers zijn hier lang niet altijd van op de hoogte.

De Gezondheidsraad berekende dat zo’n 250 mensen per jaar dementie krijgen ten gevolge van koppen in het voetbal. Ander onderzoek laat echter zien dat lichamelijke inactiviteit jaarlijks verantwoordelijk is voor zo'n 1000 gevallen van dementie. In totaal krijgen ieder jaar zo’n 50.000 mensen dementie. Leeftijd is de belangrijkste risicofactor, maar gezond leven en mentaal en sociaal actief blijven kan het risico op dementie wel verkleinen.