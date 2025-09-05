Nieuwe tool: snel inzicht in hoe gezond de leefomgeving is

De leefomgeving waar mensen wonen heeft grote invloed op hun gezondheid. Het RIVM maakte met TNO een instrument om meer inzicht te krijgen in hoe gezond de leefomgeving is. Dit instrument geeft een beeld van bijvoorbeeld ruimte voor bewegen, groen en voorzieningen in de buurt. Maar ook van luchtkwaliteit, geluid en veiligheid. Dit instrument is voor mensen die werken aan een gezonde leefomgeving in dorpen en steden. Zij kunnen hiermee heel concreet keuzes maken die goed zijn voor de gezondheid van de bewoners op die specifieke plekken.

Gemeenten, provincies, GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, advies- en ontwerpbureaus en projectontwikkelaars kunnen met de basisset indicatoren aan de slag. Eerst brengen ze in kaart hoe de bestaande situatie van een leefomgeving is. Daarna bepalen ze welke acties en maatregelen het meest invloed hebben om de omgeving gezonder te maken. Als de maatregelen zijn uitgevoerd kan het effect vastgesteld worden. Zo wordt de leefomgeving meetbaar gezonder.

Aan de slag met gebiedsontwikkeling

De basisset indicatoren staat op de website gezondeleefomgeving.nl, samen met de applicatie ‘Gebiedscheck’. Het overzicht van indicatoren zorgt voor een bredere blik op gezondheid en brengt (onderbelichte) onderdelen in kaart. Ook kunnen twee gebieden (buurten, wijken of gemeentes in Nederland) met elkaar worden vergeleken.

Gezonde leefomgeving als oplossing

Een gezonde en groene leefomgeving is op veel manieren goed voor de gezondheid van mensen. De negatieve invloed van luchtvervuiling, geluid en klimaatverandering is zo laag mogelijk. De omgeving stimuleert beweging, ontspanning en mentaal herstel. Ook zorgt een gezonde leefomgeving voor verkoeling bij hitte en meer sociale binding in de buurt. In een gezonde leefomgeving kan iedereen meedoen.