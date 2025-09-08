RIVM: Start vaccinatie baby's tegen het RS-virus

Vanaf vandaag kunnen baby’s een prik tegen het RS-virus(Respiratoir Syncytieel-virus ) krijgen. 'De prik beschermt baby’s tegen ernstig ziek worden door het RS-virus. De prik beschermt vrijwel direct en de bescherming duurt ongeveer 6 maanden', zo meldt het RIVM maandag.

Rijksvaccinatieprogramma

De prik tegen het RS-virus is toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma en wordt gegeven aan baby’s die zijn geboren vanaf 1 april 2025.

Het RS-virus

'Het RS-virus veroorzaakt luchtweginfecties, zoals verkoudheid. Het virus komt het meest voor in de herfst en winter. Vooral voor jonge baby’s kan het RS-virus gevaarlijk zijn. Zij kunnen benauwd worden of een longontsteking krijgen. Elk jaar worden 1.500 tot 3.000 baby’s door het RS-virus in het ziekenhuis opgenomen', aldus het RIVM.

Herfst en winter

Baby’s krijgen de prik vlak voor of tijdens de herfst en winter, omdat in die periode het RS-virus het meest voorkomt. Het moment van de prik hangt af van de geboortedatum. Baby’s die zijn geboren van 1 april tot en met 30 september krijgen de prik in september of oktober. Baby’s die worden geboren van 1 oktober tot en met 31 maart krijgen de prik binnen twee weken na de geboorte. Ouders ontvangen informatie van de verloskundig zorgverlener, op het consultatiebureau, of van het RIVM. Het consultatiebureau regelt de afspraak voor de prik tegen het RS-virus.